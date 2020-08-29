В Беларуси 28 августа по административным правонарушениям задержаны 32 человека - МВД

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 августа по административным правонарушениям задержаны 32 человека. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"28 августа в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. Зафиксировано 42 очага политической активности граждан", - говорится в сообщении.

Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялись во всех регионах страны.

Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра имени Я.Купалы находились около 200 человек. На площади Независимости собрались не более 90 граждан. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека.

"Уважаемые жители нашей страны. Проведите последние выходные лета в кругу семьи, близких людей. Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия, - призвали в МВД. - Мы в очередной раз напоминаем, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин (1 БВ - Br27) или административного ареста".-0-