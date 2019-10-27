В Беларуси 28 октября похолодает

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похолодание придет в Беларусь 28 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по стране, днем по северной половине республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, ночью по северной половине порывистый (до 15-20 м/с).

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, по югу - 8-10 градусов со знаком плюс. Днем будет от 6 до 12 градусов выше нуля, по югу - до 14 градусов тепла.-0-

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