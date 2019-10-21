В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 38,1% общего объема введенного в январе - сентябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Организации всех форм собственности построили 29,7 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 2603,7 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 992 тыс. кв.м. Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 689,6 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 856,2 тыс. кв.м жилья, или 32,9% общего количества по стране.-0-