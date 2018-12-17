В Беларуси 66 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время предстоящих зимних каникул - с 24 декабря по 7 января - путевками в оздоровительные лагеря планируется обеспечить 66 тыс. детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
"На эти цели планируется затратить в общей сложности около Br2 млн. При этом в Витебской области планируется открытие не только дневных, но и круглосуточных оздоровительных лагерей, в которых пройдут оздоровление 160 детей", - добавил Геннадий Болбатовский.
Он подчеркнул, что санаторно-курортное лечение и оздоровление детей от 3 до 18 лет является приоритетным направлением работы республиканского центра. Поэтому традиционно около 80% от общей суммы выделенных государством средств направляется на реализацию льгот для этой категории. Всего по итогам года санаторно-курортное лечение и оздоровление пройдут 694 тыс. детей. В том числе в полном объеме удовлетворена потребность в летнем оздоровлении всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей в лагерях различных типов. Такую возможность получили 380,9 тыс. детей (в том числе 13,7 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Особое внимание уделяется ребятам из загрязненных радионуклидами территорий: таких в этом году планируется оздоровить около 89,1 тыс. Дети, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, направляются на санаторно-курортное лечение и оздоровление в детские реабилитационно-оздоровительные центры, детские санатории, детские отделения в санаториях для взрослых.
И важное место в работе здравниц занимает забота о детях с инвалидностью: более 8 тыс. из них в этом году будут обеспечены санаторно-курортным лечением и оздоровлением. В каждом регионе республики открыты отделения, где такие ребята могут получить необходимые услуги при сопровождении родителей.-0-
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