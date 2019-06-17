В Беларуси 895 человек обратились в 2018 году за получением статуса беженца

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году 895 человек обратились за получением статуса беженца, сообщил журналистам представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только в прошлом году 895 лиц обратились за предоставлением защиты в Беларуси. Большинство из них - граждане Украины, Афганистана и Сирии. Это примерно на 150 человек больше с точки зрения новых заявителей по сравнению с 2017 годом. Посредством сотрудничества с белорусскими неправительственными организациями УВКБ ООН предоставляет им консультирование по правовым вопросам, помощь, касающуюся социальных вопросов и финансов, а также содействие в размещении и покрытии расходов по медицинскому обслуживанию", - рассказал Жан-Ив Бушарди.

Он отметил, что в Беларуси реализуется проект "Инициатива качества систем убежища в Восточной Европе и на Южном Кавказе", ориентированный и направленный на повышение качества систем убежища в регионе. Особое внимание уделяется повышению профессиональных навыков специалистов, работающих в сфере вынужденной миграции. Это касается таких стран, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. "Проект также предполагает региональные и межрегиональные мероприятия, которые важны для повышения совместными усилиями уровня систем убежища", - добавил представитель УВКБ ООН в Беларуси.

При этом он подчеркнул, что в конечном итоге такая помощь должна быть направлена на наиболее уязвимые категории. "В этом контексте я очень рад тому, что в текущем году при помощи нашего партнера Белорусского общества Красного Креста и при содействии посольства США в Беларуси мы успешно завершили проект, в рамках которого была открыта кризисная комната в Гродно. Это учреждение позволяет оказать помощь и подставить плечо жертвам сексуального и гендерного насилия. Благодаря этому, я считаю, мы смогли реализовать хороший превентивный механизм и таким образом повысить уровень качества работы с этой категорией уязвимых лиц", - сказал Жан-Ив Бушарди.

Другая важная тематика деятельности УВКБ ООН - это вопросы, касающиеся безгражданства. "Количество лиц без гражданства в Беларуси чуть более 6 тыс. человек. По итогам проведенного в 2017 и 2018 годах сравнительного анализа белорусского законодательства и положений Конвенции ООН по вопросам безгражданства 1954 года о правовом статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года не было найдено каких-то существенных препятствий для присоединения Беларуси к этим двум международным договорам. В этой связи УВКБ ООН надеется, что Беларусь в конечном итоге примет положительное решение по присоединению к двум конвенциям. Это станет существенным вкладом страны в десятилетнюю кампанию УВКБ ООН по ликвидации безгражданства, рассчитанную до 2024 года", - отметил представитель УВКБ ООН в Беларуси.

Он обратил внимание на значимость международной конференции по вопросам безгражданства, которая была организована в Минске в прошлом году в сотрудничестве с МВД Беларуси и Исполнительным комитетом СНГ и объединила на одной площадке сотрудников УВКБ ООН, представителей из стран Содружества, неправительственных организаций, а также независимых экспертов, специализирующихся на вопросах безгражданства.-0-