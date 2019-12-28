28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси административную ответственность за ряд правонарушений могут заменить дисциплинарной. Об этом заявил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стране работает межведомственная экспертная группа по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Предложения, в том числе от граждан, до 24 января 2020 года принимает Национальный центр правовой информации. К марту планируется подготовить концепцию законопроектов об обновлении Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, а уже к лету выйти на конкретные результаты.

"Впереди нас ждет огромный и кропотливый труд. Концептуально основные направления деятельности комиссии пойдут от жизни. Все нормы Кодекса об административных правонарушениях будут проанализированы на предмет их актуальности, своевременности, объективности, возможности совершенствования, а также изменения санкций, их минимальных порогов", - рассказал Александр Рахманов.

По его словам, есть предложения заменить административную ответственность нормами дисциплинарной практики. Эти идеи еще детально будут прорабатываться. "Если имущественный вред и ущерб возмещены, если негативные последствия устранены, наверное, не стоит привлекать человека к административной ответственности, а следует рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной или в порядке трудового законодательства", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

Он подчеркнул, что административный процесс должен быть понятным и оперативным, не нарушающим права и законные интересы граждан. Поэтому существующие сегодня нормы собираются пересмотреть и относительно правоприменительной практики.

Александр Рахманов также заметил, что сейчас полномочиями по составлению административных протоколов наделены 79 госорганов. Комиссия проанализирует роль и участие каждого из них в административной практике. "По всей видимости, работа комиссии будет направлена на то, чтобы сократить количество таких субъектов без потери эффективности достижения целей административного законодательства, которое будет направлено именно на профилактику правонарушений и защиту различных общественных отношений", - добавил он.-0-