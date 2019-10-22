В Беларуси безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси безработным предлагается пройти обучение более чем по 100 профессиям, сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В целом по стране безработные могут пройти переобучение более чем по 100 профессиям. Причем часть из них - около 20% - это профессии интегрированные, когда человек одновременно получает их две и более, например, секретаря и инспектора отдела кадров. Как правило, это больше распространено в рабочих профессиях (штукатур-маляр, облицовщик-плиточник)", - рассказал Олег Токун.

Получить второе высшее или пройти переподготовку можно, в частности, на базе Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты. Как рассказал ректор института Олег Лисейчиков, второе высшее можно получить по специальностям "программное обеспечение информационных систем", "логистика", "бухгалтерский учет и контроль в промышленности", "психология". Готовят и администраторов, кладовщиков, специалистов по автоматизации бухгалтерского учета, офисным интернет-технологиям, рекламной графике, компьютерной верстке. Кроме того, в институте ведется подготовка по интегрированным группам профессий: секретарь, инспектор отдела кадров, архивариус.

"Список специальностей, востребованных на рынке труда, определяет комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Мы взаимодействуем и оперативно реагируем по разработке учебно-программной документации", - заключил Олег Лисейчиков.-0-

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Более 60% безработных после переподготовки получают гарантию трудоустройства Распространена практика подготовки продавцов под заказ нанимателя, операторов почтовой связи, поваров, машинистов котельной - спектр профессий широк.