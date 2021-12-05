В Беларуси больницы продолжают возвращаться к обычному режиму работы

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси больницы возвращаются к штатному режиму работы. Такая информация содержится на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
"В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь", - говорится в сообщении.
Подробней со списком организаций здравоохранения, ранее задействованных для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а теперь вернувшихся в плановый режим работы, можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
Министерство здравоохранения напоминает, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация.-0-