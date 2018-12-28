В Беларуси будут готовить парашютистов для групповой акробатики

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2019 года будут готовить парашютистов для групповой акробатики. Об этом журналистам заявил заместитель председателя - начальник авиационного отдела ДОСААФ Андрей Горбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"До сих пор наши парашютисты занимались классическим парашютизмом, то есть двоеборьем: это точность приземления и индивидуальная акробатика. С приобретением модификации Ан-2 ТВС-2МС мы имеем возможность со следующего года приступить к обучению парашютистов групповой акробатике", - сказал Андрей Горбатовский.

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