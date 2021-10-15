В Беларуси детальнее урегулировали вопросы взаимодействия адвокатов со СМИ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси детальнее урегулировали вопросы взаимодействия адвокатов со средствами массовой информации. Постановление Министерства юстиции №180 от 30 сентября 2021 года, которым утверждены обновленные правила профессиональной этики адвоката, официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно правилам, адвокаты вправе представлять средствам массовой информации, распространять (в том числе посредством комментариев, оценок) в глобальной компьютерной сети Интернет точную и достоверную информацию. Информация должна представляться с позиции права.

"Любые заявления адвоката, в том числе при обсуждении и разъяснении правовых норм, должны быть ответственными, достоверными и не вводить в заблуждение. Донося информацию по конкретным делам о судебных спорах организаций и граждан, следственных и иных процессуальных действиях, адвокат не должен допускать необоснованных, не подкрепленных точными фактами и материалами дела суждений и умозаключений", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что адвокат, общаясь с представителями средств массовой информации, интернет-ресурсов, должен принимать меры для того, чтобы его слова не были преподнесены массовой аудитории в искаженном виде.

В целом правила профессиональной этики адвоката основаны на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии. Они представляют собой свод положений, определяющих требования, предъявляемые к личности адвоката и его поведению при выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотношениях с клиентами, коллегами, органами адвокатского самоуправления, органами государственного управления, правоохранительными органами и судами, иными организациями и должностными лицами. Отдельные главы посвящены адвокатской тайне, оплате юридической помощи. Также прописана ответственность за нарушение правил профессиональной этики адвоката.

Постановление вступает в силу с 30 ноября 2021 года.-0-