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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца недели сохранится дождливая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."На протяжении недели погода в разных частях Беларуси существенно отличалась. Южные и юго-восточные районы находились под влиянием системы малоподвижных атмосферных фронтов, и там наблюдалась пасмурная с дождями погода, притом что в центральных и северных районах Беларуси было без осадков и более комфортная погода. Отличительной особенностью стал пониженный температурный фон: сейчас среднесуточные температуры по стране находятся в пределах плюс 10-16, что на 1-5 градусов ниже климатической нормы", - рассказали синоптики.В конце недели погоду Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы от циклона с центром над югом Балтики и севером Польши. Ожидается неустойчивая и с пониженным температурным режимом погода.В пятницу,, местами по республике, а по северо-востоку на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. Днем местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14, местами плюс 5-7 градусов. Днем будет 16-22 тепла.В субботу,, на большей части республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах - грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-13, местами до плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до 16-23, в отдельных районах по юго-востоку страны будет до плюс 25.В воскресенье,, ночью местами, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14. Днем будет плюс 16-23, в юго-восточных районах местами до 27 тепла.В начале следующей недели на большей части страны погоду будет определять активная система фронтов, смещающихся с Украины, по востоку республики скажется влияние теплых воздушных масс южного происхождения.В понедельник,, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Местами прогремят грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16. Днем будет плюс 17-24, в восточных районах до 25-29 градусов тепла.-0-