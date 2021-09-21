21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности. Соответствующий проект указа "О мерах по оказанию государственной поддержки", который обсуждался сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, по итогам состоявшейся дискуссии будет скорректирован. Об этом рассказал журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Были жаркие дискуссии. Высказывались представители и органов госуправления, и местной власти. Не все предложенные нами постулаты были восприняты. Проект указа будет скорректирован", - заявил министр.

По его словам, соответствующие нормы будут дополнительно рассмотрены, а затем документ в доработанном виде вновь будет внесен на рассмотрение главе государства.

Руслан Пархамович отметил, что новый документ содержит два основных направления: это стимулирование строительства жилья в сельской местности, а также корректировка условий и порядка оказания господдержки с учетом уже наработанной в этом вопросе практики.

Министр рассказал о ряде норм, которые точно останутся в доработанной версии проекта указа. Первое - это стимулирование строительства жилья в сельской местности. Так, граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и которые состоят на учете в Минске и областных центрах, в случае принятия ими решения о строительстве жилья в малых населенных пунктах получат право это сделать во внеочередном порядке.

В документе также планируется ограничить возможность предоставления господдержки гражданам, улучшающим жилищные условия не по месту постановки на учет нуждающихся. Здесь также речь идет о стимулировании строительства жилья в сельской местности, и такие граждане смогут построить жилье с господдержкой только в меньших населенных пунктах. "Если проживает в областном центре и собрался сменить место жительства, то он может переехать только в районный центр. Если жил в районном центре, то только малый населенный пункт. Эта мера ограничит отток сельского населения из мест проживания и не допустит массового смещения в городскую черту", - пояснил Руслан Пархамович.

Кроме того, в проекте указа заложено решение вопросов более частного и узкого характера. Например, порядок докредитовки членов семьи, если кредитополучатель скончался и не смог полностью реализовать свои возможности получить кредит. Также в настоящее время не определен порядок на случай развода - как один из супругов перекредитовывается и сохраняет возможность господдержки. Все это предусмотрено в готовящемся новом документе.-0-