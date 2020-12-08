8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно получают травмы около 700 тыс. человек, сообщил журналистам врач-травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом эта цифра сопоставима и с прошлыми годами. Например, в 2018 году это было 696 тыс., в 2019-м - немногим более 700 тыс. В этом году цифры, видимо, будут мало отличаться от предыдущих лет", - сказал Андрей Ярошевич.

В разрезе регионов самый высокий уровень травматизма в 2019 году регистрировался в Минске и Минской области.

Тяжелые травмы, отравления и другие внешние воздействия на организм становятся причиной инвалидности. Показатель первичной инвалидности среди людей от 18 лет до 65 лет составляет примерно 2,7 на 10 тыс. взрослого населения. Травматизм находится на четвертом месте среди ведущих причин смертности в республике (после болезней системы кровообращения, новообразований, симптомов и других неточно обозначенных состояний) - аналогичная ситуация наблюдается во всем мире.

У детей на бытовые травмы приходится около 50%, уличные - 32%, школьные - до 3%, спортивные - 6,4%. Статистика, как правило, повторяется из года в год с небольшими изменениями в доли процентов.

Серьезный потенциал в плане снижения травматизма несет в себе профилактика. По словам Андрея Ярошевича, мероприятия, в частности, должны быть направлены на профилактику алкоголизма и пьянства, ведь большое количество травм происходит в нетрезвом состоянии, в том числе на производстве и, как правило, в бытовых условиях. Важно уделять внимание охране общественного порядка. Кроме того, предельно внимательными нужно быть водителям, особенно в зимнее время.

В Беларуси 15 декабря будет проводиться день профилактики травматизма.-0-