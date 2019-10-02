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02 октября 2019, 13:43

В Беларуси фельдшерам законодательно предоставят право продавать лекарства на селе

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси фельдшерам законодательно предоставят право продавать лекарства на селе. Это предусмотрено поправками в закон о лекарственных средствах, которые Палата представителей приняла сегодня в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр здравоохранения Владимир Караник пояснил журналистам, что вопрос с закупкой фельдшерами препаратов для дальнейшей продажи сельчанам пока законодательно не урегулирован. Тем не менее людям идут в этом вопросе навстречу.

В Минздраве намерены устранить законодательный пробел и предоставить право продавать лекарства не только фельдшерам, но и работникам передвижных медицинских пунктов.

Ожидается, что нововведение позволит расширить ассортимент лекарств, которые смогут покупать сельчане через фельдшера. У него, по словам министра, будет возможность сформировать перечень препаратов, которые нужны населению. Фельдшер, знает, когда у кого из его пациентов заканчиваются лекарства, и может заранее их заказать, чтобы обеспечить реализацию, добавил Владимир Караник.

Среди новаций законопроекта - введение условной регистрации оригинальных лекарств для лечения, профилактики или диагностики жизнеугрожающих и тяжелых инвалидизирующих заболеваний. Представляя законопроект парламентариям, Владимир Караник проинформировал, что условную регистрацию можно будет получить также на лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний при отсутствии эффективных методов оказания медицинской помощи.

"Эта норма будет способствовать повышению уровня оказания медицинской помощи отдельным категориям пациентов в целях раннего доступа к новым методам лечения с применением впервые разработанных лекарственных препаратов. Такие подходы соответствуют практике стран Европейского союза и США", - сказал министр.

В законопроекте предусмотрены два срока действия регистрационного удостоверения на лекарства - пять лет, как и было ранее при прохождении госрегистрации, и один год - для условной.

Вводится еще ряд изменений, которые позволят упростить регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Планируется унифицировать перечень документов, которые согласовывает Минздрав для регистрации зарубежных и отечественных лекарств. В законопроекте закрепляются также положения, повышающие ответственность производителя лекарств.

Кроме того, предполагается приведение законодательства в соответствие с актами ЕАЭС для выполнения принятых международных обязательств и углубления интеграции в сфере обращения лекарственных средств в едином экономическом пространстве и международной торговле в целом. Учитывая, что Беларусь готовится к вступлению в ВТО, предусмотрено и подписание так называемого соглашения ТРИПС - по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Действующий закон о лекарствах, принятый в 2006 году, изложен в новой редакции. В ней закрепляется комплексное регулирование общественных отношений в сфере обращения лекарств, вводится новая терминология, устраняются противоречия с нормами законодательства ЕАЭС. Кроме того, расширяются полномочия Минздрава в сфере обращения лекарств и надзора за условиями их промышленного производства, аптечного изготовления, реализации, хранения и транспортировки.-0-

Теги
законодательство здравоохранение Караник лекарства Палата представителей
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