22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг. Такая информация размещена на сайте Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время готовится 5-е издание Красной книги, над составлением которого работают ученые НПЦ НАН по биоресурсам. Кроме того, в этом году увидит свет 2-е издание Черной книги Беларуси, посвященной чужеродным животным", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в стране описано более 27,1 тыс. видов растений и животных. В области охраны природы и биоразнообразия белорусские ученые тесно сотрудничают с зарубежными коллегами из Литвы, Украины и других стран.

Международный день биологического разнообразия (22 мая) был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году. Цель праздника - повысить осведомленность социума в вопросах сохранения экологической системы, обратить внимание на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.-0-