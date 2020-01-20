В Беларуси хотят создать спецфонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает создать специальный фонд для выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель ФПБ Михаил Орда по итогам встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Орды, среди прочих на встрече поднимался вопрос о выплате заработной платы на предприятиях-банкротах. Еще в 2017 году Федерация профсоюзов предложила создать механизм компенсации работникам утраченного заработка. В 2019 году министерства экономики и финансов разработали концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций. Она предполагает, что организации, которые теоретически могут попасть под процедуру банкротства, будут отчислять в "Белгосстрах" 0,04% от фонда оплаты труда. Из этого фонда затем будут производиться выплаты в счет утерянного заработка за три месяца.

"Это позволит людям содержать себя, иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И, самое важное, что эти страховые взносы будут перечисляться в ФСЗН", - отметил председатель ФПБ. По его словам, задолженность по заработной плате и взносам в ФСЗН со стороны предприятий-банкротов сегодня составляет около Br30 млн.

Михаил Орда также проинформировал Президента о расширении практики правовой профсоюзной инспекции, цель которой - защита прав трудящихся. "За пять лет 418 незаконно уволенных работников восстановлены на работе. Более Br20 млн, незаконно удерживаемых, не выплаченных, вернули людям. Только в прошлом году в 120 случаях мы отстаивали в судах интересы членов профсоюза", - рассказал руководитель федерации об итогах работы инспекции.

Во время встречи был затронут вопрос создания первичных профсоюзных организаций и в первую очередь на частных предприятиях. "Требование главы государства неизменно: профсоюз обязательно должен быть там, где есть трудовые отношения, для защиты законных прав трудящихся", - подчеркнул Михаил Орда.

Он также представил главе государства свои предложения по улучшению работы Могилевского завода "Строммашина" и Брестского электролампового завода, которые сейчас переживают не лучшие времена.-0-