В Беларуси изменят расчет стоимости вывоза ТКО

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменят механизм формирования тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, их учет будет вестись в тоннах. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время тарифы на вывоз мусора (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) устанавливаются для каждой области и Минска. Норматив образования ТКО определен в куб.м на одного человека.

"В разработанном плане мероприятий по реализации Директивы №7 о развитии ЖКХ одним из пунктов определено обеспечение перехода на учет твердых коммунальных отходов в тоннах. Определены ответственные исполнители, и уже ведется корректировка нормативно-правовых актов, для того чтобы дальнейший учет осуществлялся в тоннах. Планируем, что в 2019 году корректировка будет завершена", - сказала Марина Толстик.

Как отмечал ранее заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, переход на систему расчетов в тоннах позволит иметь достоверные статистические данные об объемах образования и захоронения коммунальных отходов, будет способствовать прогнозированию ресурса полигонов. Такой расчет также обеспечит возможность достоверных расчетов с населением по факту, что послужит стимулом к раздельному сбору отходов.-0-