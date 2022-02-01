В Беларуси изменятся правила приема в 10-е классы гимназий

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Кодекс об образовании предусматривает конкурсный отбор в 10-е классы гимназий. Об этом рамках пресс-конференции рассказала заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально- технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь Александра Петрова.

"В новой редакции кодекса коснулись изменения правил приема в 10-й класс гимназий. Это была просьба как педагогической общественности, так и учащихся. В нынешней редакции кодекса прописано, что учащиеся, которые завершили обучение в 9-м классе гимназии, имеют право продолжить обучение в 10-м классе этой же гимназии. Такая норма была прописана, так как ранее осуществлялся конкурсный прием в 5-й класс гимназии", - рассказала Александра Петрова.

Представитель Минобразования напомнила: в настоящее время, в соответствии с указом Президента, прием учащихся, которые завершили обучение в 4-м классе гимназии, имеют право продолжить его в 5-м классе гимназии без вступительных испытаний.

"А уже в 10-й класс гимназии новая редакция Кодекса об образовании регламентирует конкурсный прием. Он будет осуществляться по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании и отметок предметов, которые учащиеся будут изучать на повышенном уровне", - заключила Александра Петрова.-0-