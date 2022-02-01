Новая редакция Кодекса об образовании позволит получать дошкольное образование на дому

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой редакции Кодекса об образовании появилась возможность получать дошкольное образование на дому. Об этом в рамках пресс-конференции рассказала главный специалист управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Елена Мулица.

Также в новой редакции оптимизированы виды учреждений дошкольного образования. В прошлой редакции их было шесть, теперь остается только три вида: детский сад, санаторный детский сад, дошкольный центр развития ребенка.

Специалист обратила внимание, что нововведение не повлияет на количество учреждений дошкольного образования. "Речь идет именно об унификации их наименований и упорядочивании их названий", - уточнила представитель Минобразования.

Второй акцент в сфере дошкольного образования касается возможности реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи. "Эта норма вводится в кодекс впервые. Она позволит проводить в учреждениях кружковые и иные виды работ для развития способностей воспитанников", - сказала Елена Мулица.

Третье отличие обновленного кодекса заключается в введении возможности получения дошкольного образования на дому. Кроме того, местным исполнительным и распорядительным органам даны полномочия по изменению норм заполняемости групп при наличии объективных обстоятельств и положительного заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. Это позволит снять напряжение при определении детей в детский сад в микрорайонах-новостройках.

"Таким образом, все действующие нормы введены с учетом десятилетней практики реализации предыдущей редакции кодекса, а также с учетом современных тенденций в системе образования", - резюмировала Елена Мулица.-0-

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