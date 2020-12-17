В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2025 года усовершенствуют национальную систему квалификации - появится возможность подтверждать отдельные компетенции, полученные неформальным образом. О предстоящих новациях во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня" рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, сообщает БЕЛТА.

Не всегда удается соблюсти баланс между запросами бизнеса к квалификации потенциального работника и знаниями и умениями, полученными человеком в процессе формального образования. Чтобы дисбаланса не было, Министерство труда и социальной защиты с Министерством образования и другими госорганами совершенствуют национальную систему квалификации, вводя новые элементы. Цель - выстроить такую систему, которая будет давать компетенции, нужные бизнесу сегодня, завтра, на перспективу.

"У нас принята стратегия совершенствования национальной системы квалификации до 2025 года, по которой уже многое сделано, - отметил Андрей Лобович. - Созданы секторальные советы квалификаций при госорганах, разрабатываются профессиональные стандарты, которые придут на смену тарифно-квалификационным (квалификационным) характеристикам, имеющимся сегодня. К 2025 году мы хотим выйти на возможность подтверждения компетенций, полученных неформальным способом".

Речь о возможностях самостоятельного приобретения компетенций, таких как клеить обои или штукатурить, класть кирпичи, без получения полноценной профессии рабочего. "Сегодня, согласно действующему законодательству, без соответствующего документа об обучении, подтверждающего право на выполнение данной работы, трудиться по профессии рабочего не допустят, - пояснил Андрей Лобович. - Так вот, одним из результатов совершенствования национальной системы квалификации будет создание независимой системы оценки, в том числе центров подтверждения квалификации, которые по итогам экзаменов выдадут соответствующие сертификаты".

Такой документ будет давать право наравне с дипломами на выполнение работы по соответствующей профессии рабочего. В том числе частичной работы - при получении сертификата только на частичную квалификацию. Андрей Лобович пояснил на примере: если нанимателю нужен человек, умеющий делать только суши, совсем необязательно будет нанимать повара. "Это, с нашей точки зрения, весьма прогрессивная и полезная вещь. Нынешняя пятилетка станет ключевым периодом для реализации всех наших задумок", - заключил он.-0-