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17 декабря 2020, 09:52

Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Беларуси ниже, чем во многих европейских странах. Об этом сказал во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня" первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, сообщает БЕЛТА.

По словам первого замминистра, общий уровень безработицы в республике составляет 4%, что является низким показателем. Принятые во время пандемии меры позволили удержать этот показатель в приемлемых рамках, в то время как многие страны вводили локдауны, останавливалась экономика и не работали сферы производства и услуг, что сказывалось и на проценте безработицы.

"Если сравнивать уровень безработицы в Беларуси с европейскими странами и высокоразвитыми мировыми лидерами, то он самый низкий. Согласно последним данным, уровень безработицы в Европейском союзе составляет 7,5%, США - 7,9%. У соседей ситуация такая: в Литве - 9,8%, в Украине - почти 10%. То есть те меры, которые наше государство приняло по поддержке предприятий и населения в период пандемии, сыграли свою роль", - отметил Андрей Лобович.

"Кроме того, для сохранения трудовых коллективов государство поддержало определенный уровень доходов работающих, вынужденных перейти в режим неполной занятости. Более 250 организаций воспользовались мерами, предусмотренными указом Президента №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан": доплату до минимальной заработной платы получили более 20 тыс. человек. Средний размер субсидии на 1 человека составил Br160 с учетом доплаты на обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты", - добавил первый замминистра.

Не останавливалась и реализация подпрограммы содействия занятости до 2020 года: людям помогают в поиске новой работы (в том числе с помощью нового инструмента - электронных ярмарок вакансий), выдают направления на переобучение, особое внимание уделяют молодежи. "Все это сыграло роль в поддержании стабильности, которая сложилась на рынке труда и позволила не допустить всплеска безработицы, который мы отмечаем в других странах", - подчеркнул Андрей Лобович.-0-

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