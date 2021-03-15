15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели станет холоднее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие выходные теплый океанический воздух прочно обосновался в большинстве государств Европы, в том числе в Беларуси. В нашей стране температурный режим на 2-6 градусов опережал календарь и соответствовал первым дням апреля. Активно таял снег. По последним данным, снежный покров высотой 1-4 см отмечается местами по стране. Только на северо-востоке Могилевской области его высота составляет 8-16 см", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси станет немного прохладнее. Если вчера, в воскресенье, преобладающая температура в послеобеденные часы по стране была плюс 6-11, то сегодня в разгар дня ожидается всего 2-8 градусов тепла.

Во вторник, 16 марта, погоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с Украины. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью и утром по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные, в основном мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3. Днем будет 1-7 градусов тепла, по югу местами при длительных прояснениях - плюс 8-10.

В среду, 17 марта, территория Беларуси останется в зоне действия малоподвижного атмосферного фронта, связанного с циклоном над югом Украины. Будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный умеренный, в дневные часы местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.

В четверг, 18 марта, погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Северной Европы. Количество облаков и их плотность уменьшатся. Местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В пятницу, 19 марта, северный ветер продолжит поставлять в Беларусь прохладный воздух. Местами по стране пройдет кратковременный снег. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха понизится. В ночные часы ожидается 1-8 градусов мороза. Температура в середине дня составит от минус 3 до плюс 4.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные, 20 и 21 марта, атмосферное давление вырастет. Существенные осадки маловероятны, лишь в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 12. Днем в субботу будет от минус 3 до плюс 4, в воскресенье - от минус 1 до плюс 6. Это на 1-3 градуса холоднее обычного.-0-

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