В Беларуси каждый подросток своевременно получает психологическую помощь - Минздрав

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый подросток своевременно получает психологическую помощь, заявила журналистам главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Ольга Литвинова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что в больших городах помощь психиатров, психотерапевтов, психологов доступнее, - сказала Ольга Литвинова. - Министерство здравоохранения уделяет большое внимание тому, чтобы такая помощь была доступна каждому подростку и в малых городах, и в сельской местности".

Подростки имеют возможность обратиться как на телефоны экстренной психологической помощи, так и лично к специалисту. При этом основная функция возложена на амбулаторно-поликлиническое звено. "Там, где это возможно по численности населения, вводятся отдельные должности для обслуживания детского населения: врачи-психиатры, наркологи, психотерапевты. Где это невозможно, такая услуга предоставляется врачом, который оказывает помощь взрослому и детскому населению одновременно. Причем здесь учитывается специфика работы с каждой из этих категорий", - отметила главный внештатный детский психиатр.-0-