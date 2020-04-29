В Беларуси конкретизируют требования к кандидатам в академики и члены-корреспонденты НАН

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси конкретизируют требования к кандидатам в академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Елена Колеснева.

Предлагается внести изменения в шесть статей закона о НАН Беларуси. "В законопроекте более конкретно прописаны требования к кандидатам в действительные члены (академики) и кандидатам в члены-корреспонденты НАН Беларуси. Уточняется, что для участия в конкурсе на избрание действительным членом НАН Беларуси надо иметь академическое ученое звание члена-корреспондента и внести большой вклад в развитие науки, обогатить ее трудами первостепенного научного и практического значения по объявленной специальности. Чтобы стать членом-корреспондентом, необходимо наличие ученой степени доктора наук и трудов научного и практического значения по объявленной специальности", - пояснила Елена Колеснева.

Авторы поправок предлагают расширить функции НАН. "В частности, проектом закрепляется, что Академия наук вместе с Государственным комитетом по науке и технологиям и Высшей аттестационной комиссией будет определять порядок аккредитации научных организаций, заниматься организационно-методическим сопровождением деятельности Международной ассоциации академий наук", - рассказала парламентарий.

Расширены и основные задачи Академии наук. Так, предлагается закрепить в законе о НАН то, что она занимается исследованием полярных районов Земли. Изменения ожидают и закон "О присоединении Беларуси к Договору об Антарктике". В этой части планируется прописать, что НАН будет вместо Минприроды отвечать за выполнение обязательств, принятых Беларусью по договору.

Нормативная правовая база, регулирующая научную сферу, приводится в соответствие с указом от 27 мая 2019 года №197 "О научной, научно-технической и инновационной деятельности". По нему с 1 января 2021 года государственная политика в этой сфере будет формироваться в соответствии с едиными приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, указом утверждена и новая редакция устава Национальной академии наук Беларуси, напомнила Елена Колеснева.-0-