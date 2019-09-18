В Беларуси могут запретить звуковую рекламу в общественном транспорте

В Беларуси готовятся поправки в законы по вопросам рекламы. Документ объемный, изменения должны коснуться СМИ, здравоохранения, риелторской деятельности, букмекерства и многих других сфер. Если поправки будут приняты, то в общественном транспорте запретят звуковую рекламу, от рекламных листовок в почтовых ящиках белорусы смогут отказаться, а звонить и предлагать товары и услуги можно будет только с письменного согласия абонентов. О самых важных нововведениях корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов

В рекламе лекарств разрешат рассказывать о скидках

Действующий сейчас запрет на указание скидок в рекламе лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники, БАД может быть снят. По словам Олега Левшунова, авторы поправок исходили из того, что одна из задач здравоохранения - в организации качественного медобслуживания. А оно обеспечивается в том числе доступностью лекарств. "Фармрынок постоянно мониторится с точки зрения ассортимента и цен. Если пациент не имеет возможности купить нужный ему препарат, потому что он слишком для него дорогой, то риски отрицательных последствий несвоевременного или неэффективного лечения неизмеримо выше тех, что связаны с "рекламными мероприятиями" аптек", - подчеркнул парламентарий.

В качестве примера он привел информационную акцию "- 10% на лекарства отечественного производства". Она, как отметил парламентарий, направлена не на увеличение продаж в целом, а на увеличение в общем объеме реализации препаратов доли белорусских лекарств, цены на которые, как правило, ниже зарубежных аналогов. "Таким образом, речь может идти о реальном улучшении доступности лекарств и эффективности медицинской помощи населению, а не о возможности материального поощрения потребителя. Такая акция без указания конкретных торговых именований и без демонстрации упаковок не столько стимулирует реализацию, сколько способствует выбору пациента в пользу отечественных лекарств. То же относится и к случаям снижения цен зарубежными производителями", - пояснил депутат.

Вместе с тем в законопроекте сохранен запрет на указание в рекламе других форм материального поощрения при приобретении лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники и БАД. "Запрет в этой части сохраняется во избежание появления в рекламе обещаний награды покупателям безрецептурных лекарств, БАДов и прочих препаратов, что может привести к чрезмерному приобретению обозначенной продукции и, как следствие, к самолечению и причинению вреда здоровью", - отметил Олег Левшунов.

Ограничения для букмекеров частично снимут

В действующем законодательстве реклама средств индивидуализации букмекерских игр (фирменных наименований, торговых марок, коммерческих обозначений и пр.) и игр тотализаторов на телевидении и радио запрещена с 7.00 до 22.00. Кроме того, она ограничивается в школах и вузах, поликлиниках и больницах. Ограничение действует и для физкультурных, и спортивных учреждений (кроме расположенных на их территории помещений букмекерских контор и тотализаторов), в том числе на щитах, бортах стадионов, форме, экипировке, инвентаре спортсменов и спортклубов.

В то же время в законодательстве многих других стран такой запрет отсутствует и при трансляции зарубежных соревнований в Беларуси демонстрируются спортивные сооружения с рекламой букмекерских контор и тотализаторов, спортсмены в форме с их товарными знаками. Получается, что белорусские спортивные федерации находятся в неравных условиях по сравнению с зарубежными субъектами хозяйствования и лишены дополнительного дохода, который могли бы получить от рекламы букмекеров. Для того, чтобы устранить неравное положение белорусских субъектов хозяйствования и федераций, помочь им с привлечением дополнительных источников финансирования для развития спортивной отрасли, отдельные ограничения предлагается снять.

В частности, планируется отменить запрет на показ с 7.00 до 22.00 информации о наименовании организатора азартных игр, а также рекламы букмекерской игры, игры тотализатора, которая размещается в месте проведения транслируемого спортивного мероприятия. При этом запрет на показ рекламных видеороликов сохраняется. Предлагается разрешить рекламу букмекерской игры, игры тотализатора в организациях физкультуры и спорта (кроме специализированных учебно-спортивных учреждений). Ее также можно будет размещать на форме, экипировке, спортивном инвентаре.

"Корректировки позволят национальным телекомпаниям привлекать организаторов букмекерских игр и игр тотализатора в качестве спонсоров (партнеров) спортивных трансляций и других спортивных передач, обеспечить окупаемость затрат на спортивное вещание", - заметил парламентарий.

Допгарантии для потребителей риелторских услуг

Закон о рекламе по предложению Министерства юстиции планируется дополнить нормой о том, что в рекламе объекта недвижимости должны обязательно быть наименование, УНП риелторской организации, номер договора на оказание риелторских услуг, а также реквизиты лицензии (за исключением государственной риелторской организации). Таким образом в Минюсте рассчитывают защитить права потребителей, обеспечив, в частности, соблюдение требования о заключении договора на оказание риелторских услуг.

Ожидается, что в законодательстве будет более подробно расписано, какой должна быть реклама о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси. "В целях пресечения практики указания не соответствующей действительности заработной платы проектом допускается, что в рекламе должны быть только те сведения, которые можно документально подтвердить, которые содержатся в договоре о трудоустройстве", - рассказал Олег Левшунов.

Законопроект содержит ряд других новаций, которые вводились, в том числе по результатам общественного обсуждения. В их числе требование о запрете звуковой рекламы в общественном транспорте. За него высказались 40% участников обсуждения. Кроме того, в белорусском законодательстве планируется предусмотреть запрет на использование транспорта, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения, распространения рекламы на улицах, дорогах и в других общественных местах. А вот запрет на трансляцию рекламы в детских передачах предлагается, наоборот, отменить, изменив также порядок ее показа в образовательных программах и детских художественных фильмах.

Авторы законопроекта рассчитывают, что реализация его норм позволит обеспечить более эффективное правовое регулирование в сфере рекламы, устранит устаревшие, неактуальные нормы. Законодательство приводится в соответствие с декретом №7 от 23 ноября 2017 года "О развитии предпринимательства". В проекте закона нашли отражение меры по упрощению условий рекламной деятельности и оптимизации административных процедур по выдаче, продлению действия и переоформлению разрешения на размещение наружной рекламы. Предусмотрены и другие требования, направленные на упрощение рекламной деятельности, создание равных, конкурентных условий размещения рекламы на объектах недвижимости.

В целом проект не предусматривает введения новых административных процедур в отношении юридических лиц и физических лиц, в том числе ИП. Он не ограничивает права и свободы граждан, напротив - предусматривает ряд норм, направленных на дополнительную защиту их прав.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-