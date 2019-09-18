В Беларуси могут запретить звуковую рекламу в общественном транспорте

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:44 Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы проходит в Минске Регионы
10:30 Мужчина хотел помочь сыну с организацией свадьбы и обокрал соседа Происшествия
10:24 Инновационный финансовый сервис появился на белорусском рынке Экономика
10:20 Энергетики со всей Беларуси состязаются в профмастерстве в Витебске Регионы
10:18 Продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками запретили в штате Нью-Йорк В мире
10:17 Минприроды предлагает обсудить проект указа о добыче топляковой древесины Экономика
10:14 Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 75-летию Гродненской области Регионы
10:12 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 сентября прямые телефонные линии Регионы
10:06 Городской кросс в честь Дня матери объединит около тысячи минчан Регионы
10:05 В Нью-Йорке стартовала 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН В мире
10:03 Минометная мина обнаружена возле жилого дома в Витебске: эвакуированы 40 человек Происшествия
09:48 Рената Литвинова предстала перед подписчиками в странном образе Калейдоскоп
09:41 МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги Экономика
09:40 В Минском районе на предприятии по переработке отходов произошел пожар Происшествия
09:27 Президент МОК Томас Бах уверен, что Германия может претендовать на проведение Олимпийских игр Спорт
09:25 В Мозырском районе в ДТП с участием трех авто пострадали 2 человека Происшествия
09:25 Полиция Новой Зеландии изъяла партию марихуаны стоимостью более $3 млн В мире
09:22 Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты В мире
09:18 В Мексике перевернулся туристический автобус, погибли три человека В мире
09:05 Фестиваль традиционных ремесел организуют в Барановичах Афиша
09:04 Застреливший четырех человек в австралийском Дарвине не признал в суде свою вину В мире
09:00 Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Паттайе Спорт
09:00 Всемирный день оперы отметят в Минске выступлением звезд оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова Культура
08:52 Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море В мире
08:49 Около 49 тыс. домов в Японии остаются без света из-за последствий тайфуна В мире
08:38 Парламент Эквадора проголосовал за выход страны из Союза южноамериканских наций В мире
08:35 Белорус Максим Сушко результативно провел второй предсезонный матч "Филадельфии" с "Нью-Йорк Айлендерс" Спорт
08:31 Трамп назвал имена претендентов на пост помощника по нацбезопасности В мире
08:27 В США автомобиль въехал в вестибюль сорокоэтажной высотки В мире
08:18 В Беларуси могут запретить звуковую рекламу в общественном транспорте Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 сентября 2019, 08:18

В Беларуси могут запретить звуковую рекламу в общественном транспорте

В Беларуси готовятся поправки в законы по вопросам рекламы. Документ объемный, изменения должны коснуться СМИ, здравоохранения, риелторской деятельности, букмекерства и многих других сфер. Если поправки будут приняты, то в общественном транспорте запретят звуковую рекламу, от рекламных листовок в почтовых ящиках белорусы смогут отказаться, а звонить и предлагать товары и услуги можно будет только с письменного согласия абонентов. О самых важных нововведениях корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов

В рекламе лекарств разрешат рассказывать о скидках

Действующий сейчас запрет на указание скидок в рекламе лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники, БАД может быть снят. По словам Олега Левшунова, авторы поправок исходили из того, что одна из задач здравоохранения - в организации качественного медобслуживания. А оно обеспечивается в том числе доступностью лекарств. "Фармрынок постоянно мониторится с точки зрения ассортимента и цен. Если пациент не имеет возможности купить нужный ему препарат, потому что он слишком для него дорогой, то риски отрицательных последствий несвоевременного или неэффективного лечения неизмеримо выше тех, что связаны с "рекламными мероприятиями" аптек", - подчеркнул парламентарий.

В качестве примера он привел информационную акцию "- 10% на лекарства отечественного производства". Она, как отметил парламентарий, направлена не на увеличение продаж в целом, а на увеличение в общем объеме реализации препаратов доли белорусских лекарств, цены на которые, как правило, ниже зарубежных аналогов. "Таким образом, речь может идти о реальном улучшении доступности лекарств и эффективности медицинской помощи населению, а не о возможности материального поощрения потребителя. Такая акция без указания конкретных торговых именований и без демонстрации упаковок не столько стимулирует реализацию, сколько способствует выбору пациента в пользу отечественных лекарств. То же относится и к случаям снижения цен зарубежными производителями", - пояснил депутат.

Вместе с тем в законопроекте сохранен запрет на указание в рекламе других форм материального поощрения при приобретении лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники и БАД. "Запрет в этой части сохраняется во избежание появления в рекламе обещаний награды покупателям безрецептурных лекарств, БАДов и прочих препаратов, что может привести к чрезмерному приобретению обозначенной продукции и, как следствие, к самолечению и причинению вреда здоровью", - отметил Олег Левшунов.

Ограничения для букмекеров частично снимут

В действующем законодательстве реклама средств индивидуализации букмекерских игр (фирменных наименований, торговых марок, коммерческих обозначений и пр.) и игр тотализаторов на телевидении и радио запрещена с 7.00 до 22.00. Кроме того, она ограничивается в школах и вузах, поликлиниках и больницах. Ограничение действует и для физкультурных, и спортивных учреждений (кроме расположенных на их территории помещений букмекерских контор и тотализаторов), в том числе на щитах, бортах стадионов, форме, экипировке, инвентаре спортсменов и спортклубов.

В то же время в законодательстве многих других стран такой запрет отсутствует и при трансляции зарубежных соревнований в Беларуси демонстрируются спортивные сооружения с рекламой букмекерских контор и тотализаторов, спортсмены в форме с их товарными знаками. Получается, что белорусские спортивные федерации находятся в неравных условиях по сравнению с зарубежными субъектами хозяйствования и лишены дополнительного дохода, который могли бы получить от рекламы букмекеров. Для того, чтобы устранить неравное положение белорусских субъектов хозяйствования и федераций, помочь им с привлечением дополнительных источников финансирования для развития спортивной отрасли, отдельные ограничения предлагается снять.

В частности, планируется отменить запрет на показ с 7.00 до 22.00 информации о наименовании организатора азартных игр, а также рекламы букмекерской игры, игры тотализатора, которая размещается в месте проведения транслируемого спортивного мероприятия. При этом запрет на показ рекламных видеороликов сохраняется. Предлагается разрешить рекламу букмекерской игры, игры тотализатора в организациях физкультуры и спорта (кроме специализированных учебно-спортивных учреждений). Ее также можно будет размещать на форме, экипировке, спортивном инвентаре.

"Корректировки позволят национальным телекомпаниям привлекать организаторов букмекерских игр и игр тотализатора в качестве спонсоров (партнеров) спортивных трансляций и других спортивных передач, обеспечить окупаемость затрат на спортивное вещание", - заметил парламентарий.

Допгарантии для потребителей риелторских услуг

Закон о рекламе по предложению Министерства юстиции планируется дополнить нормой о том, что в рекламе объекта недвижимости должны обязательно быть наименование, УНП риелторской организации, номер договора на оказание риелторских услуг, а также реквизиты лицензии (за исключением государственной риелторской организации). Таким образом в Минюсте рассчитывают защитить права потребителей, обеспечив, в частности, соблюдение требования о заключении договора на оказание риелторских услуг.

Ожидается, что в законодательстве будет более подробно расписано, какой должна быть реклама о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси. "В целях пресечения практики указания не соответствующей действительности заработной платы проектом допускается, что в рекламе должны быть только те сведения, которые можно документально подтвердить, которые содержатся в договоре о трудоустройстве", - рассказал Олег Левшунов.

Законопроект содержит ряд других новаций, которые вводились, в том числе по результатам общественного обсуждения. В их числе требование о запрете звуковой рекламы в общественном транспорте. За него высказались 40% участников обсуждения. Кроме того, в белорусском законодательстве планируется предусмотреть запрет на использование транспорта, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения, распространения рекламы на улицах, дорогах и в других общественных местах. А вот запрет на трансляцию рекламы в детских передачах предлагается, наоборот, отменить, изменив также порядок ее показа в образовательных программах и детских художественных фильмах.

Авторы законопроекта рассчитывают, что реализация его норм позволит обеспечить более эффективное правовое регулирование в сфере рекламы, устранит устаревшие, неактуальные нормы. Законодательство приводится в соответствие с декретом №7 от 23 ноября 2017 года "О развитии предпринимательства". В проекте закона нашли отражение меры по упрощению условий рекламной деятельности и оптимизации административных процедур по выдаче, продлению действия и переоформлению разрешения на размещение наружной рекламы. Предусмотрены и другие требования, направленные на упрощение рекламной деятельности, создание равных, конкурентных условий размещения рекламы на объектах недвижимости.

В целом проект не предусматривает введения новых административных процедур в отношении юридических лиц и физических лиц, в том числе ИП. Он не ограничивает права и свободы граждан, напротив - предусматривает ряд норм, направленных на дополнительную защиту их прав.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

Новости рубрики Общество
Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус
Фото МВД Сотрудники МВД борются за автомобиль на республиканском смотре-конкурсе профмастерства
Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на крупнейшей промышленной ярмарке в Китае
Александр Шумилин Шумилин: на выставке "ТехИнноПром" представлены самые передовые технологии и разработки
Фото из архива Беларусь готова принять конференцию высокого уровня по торфяникам - Худык
Беларусь и США будут развивать сотрудничество в сфере физической ядерной безопасности
Главное
Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл Лукашенко: будем делать все, чтобы отношения Беларуси с США развивались
Хэйл о решении вернуть послов: сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях
Технологии цифрового производства внедрят в Беларуси на двух площадках
Беларусь продолжит переговоры с Россией по компенсации потерь из-за грязной нефти
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус
Лукашенко: появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности
Инновационный финансовый сервис появился на белорусском рынке
США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом - Хэйл
Пресс-конференция об энергоэффективности многоквартирных жилых домов пройдет в БЕЛТА 19 сентября
Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 сентября прямые телефонные линии
Беларусь открыта для контактов с ЕК по плану действий по итогам стресс-тестов АЭС - Госатомнадзор
МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги
Десятки маршрутов на пути к себе
Дождливо и до +15°С будет в Беларуси 18 сентября
"Белкоммунмаш" разработал первый в СНГ праворульный электробус
Семейное предабортное консультирование позволит сохранить 3-4 тыс. жизней - Минздрав
В Беларуси к Европейской неделе мобильности присоединились 76 городов
Беларусь и Армения договорились об интенсификации сотрудничества в природоохранной деятельности
Пилотные проекты по созданию наднациональных корпораций планируется реализовать в ЕАЭС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.