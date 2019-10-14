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14 октября 2019, 14:44

В Беларуси может появиться возможность переучиться для ИТ-сферы за счет кредита ПВТ

Виктор Прокопеня
Виктор Прокопеня

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси может появиться возможность переучиться для работы в ИТ-сфере за счет средств фонда Парка высоких технологий. Об этом БЕЛТА сообщил предприниматель, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по развитию цифровой сферы.

По словам Виктора Прокопени, лучший способ найти новые подходы в образовании - через эксперименты. В фонд ПВТ поступает 1% от выручки компаний в год - около $15 млн. Часть этих денег идет на различные социальные программы. "На встрече с Президентом обсуждали повышение отчислений до 1,25% для финансирования различных образовательных программ и социальных проектов, - сказал ИТ-предприниматель. - Супер, но релевантно для больших городов. А что делать остальным? Переучиться для ИТ - шанс в регионах получить работу с высокой зарплатой. Не у каждого есть средства на обучение, не каждый рискнет взять кредит на курсы под высокие проценты, поэтому Президент поддержал идею ИТ-кредита".

Предполагается, что каждый белорус за счет средств ПВТ на 5 лет сможет получить беспроцентный рублевый кредит на обучение для работы в экономике знаний. Сумма договора предварительно до Br6 тыс., отсрочка платежа - 2 года, затем кредит будет погашаться равными долями в течение следующих 3 лет. Повторный кредит после возврата первого обсуждается. Планируется опубликовать набор курсов и организаций, участвующих в проекте, условия кредита (размер и погашение). Срок обучения - от полугода. Механизм получения кредита следующий: кандидаты обращаются в пул курсов, проходят отбор, выбирают курсы и с договором на обучение обращаются в банк. Банки после одобрения суммы обращаются за возмещением кредита в фонд ПВТ и выдают его кандидатам.

"Мы хотим кредитовать более 30 тыс. человек в год. А надо ли столько рынку? Нехватка кадров в ИТ-компаниях во всем мире - десятки миллионов. Упрощу, но, во-первых, девайсов все больше - кто будет создавать продукты для них? Во-вторых, в продуктовых компаниях программистов всего 10%, остальные 90% - не программисты: маркетологи, менеджеры, пиарщики, юристы. В будущем понадобятся специалисты по AI, блокчейну, машинному обучению, компьютерному зрению, AR, специалисты по оптимизации алгоритмов машинного обучения - те, кто придумывает полезные для мира продукты с учетом умных технологий", - рассказал Виктор Прокопеня.

Говоря о том, зачем тратить деньги фонда ПВТ на подготовку кадров, если есть курсы и вузы, он отметил, что вузы предлагают расширение отрасли на 600 человек в год, объемы подготовки специалистов на курсах слишком маленькие, а сфере нужно в 5-10 раз больше. В страну приходят мировые компании, им нужны специалисты, и они готовы платить хорошие зарплаты. Что касается вопроса оплаты обучения, то, по словам предпринимателя, этот фильтр определит мотивированных на результат. Кроме того, участниками программы смогут стать любые компании при условии обеспечения высокого уровня подготовки.

Виктор Прокопеня подчеркнул, что раньше компании боролись за рынки, а сегодня - за кадры. В ПВТ сейчас насчитывается более 160 курсов по 20 направлениям. Почти 3 тыс. человек после их окончания нашли работу в ИТ-компаниях. Новички получают от $500, после нескольких лет работы - от $1 тыс. "ИТ-кредиты - простое решение, которое изменит настроение людей в стране. Сейчас нужен следующий шаг - чтобы не только айтишникам было выгодно работать в ИТ, но и всем остальным. Мы создаем группу, которая займется разработкой и реализацией проекта по ИТ-кредитам. В нее может войти каждый, кто, как и мы, горит этой идеей, верит в нее и видит, как ее можно улучшить", - добавил он.-0-

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