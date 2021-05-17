В Беларуси на 1 мая зарегистрировано примерно на 10% меньше безработных, чем год назад

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 мая в Беларуси на учете в качестве безработных состояли 8,7 тыс. человек, в то время как годом ранее на ту же дату было 9,7 тыс. - примерно на 10% больше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В данной статистике под безработным понимается трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите гор- или райисполкома. При этом он ищет подходящую работу и готов приступить к ней.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2021 года составил 0,2% - по сравнению с 1 мая 2020-го он не изменился. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской - 0,2%, в Минске и столичном регионе - 0,1%.

Наниматели предлагают 79,4 тыс. свободных рабочих мест - на 9,5% больше, чем на ту же дату годом ранее. Спрос на сотрудников по рабочим профессиям традиционно самый высокий - 62,9% от общего числа вакансий.

При этом в Минске на одного безработного приходится 20 вакансий, в столичном регионе - 15,6, Гомельском - 9,5, Гродненском - 8, Брестском и Могилевском - 5,9 вакансий. В Витебской области меньше всего предложений на одного безработного - 5,3.

"В январе - апреле этого года за содействием в трудоустройстве обратились 42,4 тыс. человек, из которых 22,8 тыс. поставлены на учет в качестве безработных. По госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы в январе - апреле 29,3 тыс. человек трудоустроены на постоянную работу, 1,5 тыс. человек направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 10 тыс. участвовали в оплачиваемых общественных работах и 30 семей безработных переселены на новое место жительства и работы", - привели цифры в Минтруда и соцзащиты.-0-