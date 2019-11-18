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18 ноября 2019, 12:44

В Беларуси на этой неделе похолодает

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На текущей неделе в Беларуси похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели еще сохранится теплая сырая погода с температурным фоном на 4-6 градусов выше климатической нормы. Во второй половине недели территория страны окажется под влиянием периферии антициклона с центром над севером Европейской России, - отметили в Белгидромете. - Антициклон сформирован в арктическом воздухе и к концу рабочей недели в Беларуси температурный фон понизится и приблизится к климатической норме, а по востоку страны он окажется на 1-3 градуса ниже нормы".

Вторник ожидается без существенных осадков, лишь днем местами по востоку республики пройдут небольшие дожди. В отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, местами она понизится до нуля - минус 1 градуса, днем будет от 3 градусов тепла по востоку страны до 12 градусов по юго-западу.

В среду, 20 ноября, будет без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку республики пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, по востоку при прояснениях будет от нуля до минус 2 градусов, днем ожидается 2-9 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 11 градусов.

В четверг, 21 ноября, также существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет слабый туман. В дневные часы местами ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток в основном составит 0-7 градусов тепла, лишь ночью по востоку страны она понизится до минус 1-3 градусов, а днем по юго-западу будет 8-9 градусов тепла.

В пятницу, 22 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему западу страны возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега, возможен слабый гололед. Ночью будет 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях до минус 9-10 градусов. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в западных районах республики будет немного теплее - ночью от нуля до плюс 3 градусов, днем - 3-5 градусов тепла.

В субботу, 23 ноября, в основном обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях воздух охладится до минус 9-10 градусов, днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в западных районах республики ночью будет от нуля до плюс 2 градусов, днем - 3-5 градусов тепла.

В воскресенье, 24 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 8-10 градусов, днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в западных районах республики ночью будет ноль - плюс 3 градуса, днем - 3 -5 градусов тепла.-0-

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