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Общество
17 сентября 2019, 18:24

В Беларуси на рабочие профессии в 2019 году на дневную форму набрали 26,6 тыс. человек

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессионально-технические колледжи и профессиональные лицеи Беларуси в 2019 году набрали на дневную форму обучения 26,6 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА консультант главного управления профессионального образования Минобразования Татьяна Артемьева.

Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования в основном завершилась 15 сентября. "На дневную форму обучения зачислено 26,6 тыс. человек, на вечернюю - 1,2 тыс. На заочное планируется принять около 500 человек в четвертом квартале", - уточнила Татьяна Артемьева.

Самыми популярными профессиями в 2019 году были парикмахер (максимальный конкурс 2,3 человека на место), повар-кондитер (1,7), оператор механизированных и автоматизированных складов, агент по обслуживанию автоперевозок (1,7). Кроме того, были востребованы такие профессии, как машинист крана, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В 2019 году прием вели 127 учреждений профессионально-технического образования и 47 учреждений образования других уровней, которые реализуют образовательные программы ПТО. Абитуриенты могли выбирать из более чем 260 профессий. Всего планировалось принять 29,7 тыс. человек.

Татьяна Артемьева отметила, что с учетом вступительной кампании прошлого года, результатов трудоустройства, потребностей региональных рынков труда была скорректирована структура приема-2019. По 157 невостребованным профессиям его приостановили, а 151 - новой для отдельных учреждений профтехобразования - открыли. "Идет ротация в зависимости от потребностей региональных рынков труда. Система профтехобразования отличается тем, что гибко на них реагирует", - отметила специалист. Так, учреждения образования увеличили прием на профессии, связанные с архитектурой и строительством, сельским хозяйством, общественным питанием и бытовым обслуживанием. В этом году началась подготовка по пяти принципиально новым профессиям: аппаратчик обработки стекловолокнистых материалов, аппаратчик дубления, отделочник меховых шкурок, сборщик изделий из пластмасс и оператор системы автоматизированного изготовления лекал. В целом в структуре приема сохранялись тенденции прошлых лет - профессии реального сектора экономики составляют около 80%.-0-

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