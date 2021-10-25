В Беларуси началась отправка призывников в войска

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства обороны.

"В первый день отправки в войска направлены около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси в октябре-ноябре планируется направить около 10 тыс. человек. Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что призыв граждан на срочную военную службу в августе-ноябре 2021 года осуществляется в соответствии с указом от 20 июля 2021 года №277. В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 60 тыс. молодых людей.

Как отметили в ведомстве, начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны в Вооруженные Силы продлится по 5 ноября, в другие войска и воинские формирования - по 30 ноября.

"В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию", - подчеркнули в министерстве.

Военную присягу новое пополнение примет 20 ноября.-0-