В Беларуси началась плановая проверка подразделений ВВС и войск ПВО

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в Беларуси началась проверка подразделений ВВС и войск ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны уточнили, что к проверке привлекаются экипажи авиации и подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВВС и войск ПВО. "Им предстоит совершить марш в назначенный район и заступить на боевое дежурство по противоздушной обороне", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Качество выполняемых задач и готовность личного состава будут проверены полетами контрольных целей. Кроме того, будет выполнен ряд мероприятий по всестороннему обеспечению.-0-