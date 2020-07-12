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12 июля 2020, 17:22

В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация на централизованное тестирование в резервные дни началась сегодня в Беларуси и продлится до 17 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. Например, в Минске и Минской области - это БГУ", - рассказал Юрий Миксюк. На базе этих пунктов и будет проходить тестирование в резервные дни.

К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. Комиссия будет рассматривать каждый случай и принимать решение.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-

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