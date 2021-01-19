В Беларуси начали прививать медработников, находящихся в зоне риска

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня началась вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников Беларуси - тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 Брестской области, 3260 Витебской области, 4365 Гомельской области, 1735 Гродненской области, 1610 Могилевской области и 2485 Минской области. Около 800 доз - для медработников республиканских учреждений", - рассказали в пресс-службе.
Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична мировой. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.-0-
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