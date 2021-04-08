В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением линий электропередачи с Литвой

Фото из архива
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.
"Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву", - говорится в сообщении.
Программа проверки, которая рассчитана на 24 часа, предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.
Аналогичные испытания пройдут 11 апреля.
Данные работы будут выполнены в рамках программы, которая согласована с системными операторами стран БРЭЛЛ.-0-