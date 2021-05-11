11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начат сбор пожертвований на восстановление костела в Будславе. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Католические епископы призвали верующих присоединиться к восстановлению костела и оказать посильную помощь. "Любой желающий может откликнуться и перечислить пожертвования на реконструкцию святыни на текущий счет прихода Успения Пресвятой Богородицы в Будславе", - говорится в обращении.
Как сообщалось, информация о пожаре в костеле поступила спасателям сегодня в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место пожара прибыла аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. Пожар локализован в 11.24, его ликвидация продолжается.-0-