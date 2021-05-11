МЧС рассказало о тушении пожара в костеле в Будславе

Фото МЧС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин рассказал сегодня журналистам о тушении пожара в костеле в Будславе, сообщает корреспондент БЕЛТА. Информация о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступила спасателям в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. "Через 4 минуты подразделение уже было на месте пожара. По прибытии было установлено, что горят деревянные конструкции в скрытых полостях. Сразу была организована эвакуация материальных ценностей, все удалось спасти. В здании остался только орган, который невозможно было вынести. Возле него дежурили спасатели и оберегали его от огня", - сказал Виталий Пекурин. Пожар в костеле локализован, его ликвидируют. "На данный момент производится тушение мелких очагов пожара, строительных балок", - добавил представитель МЧС. Причина возгорания устанавливается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!