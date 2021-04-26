В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, привившимся против COVID-19, сертификата о вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу. Его будут выдавать по желанию гражданина, планирующего выехать за пределы страны.

"Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2", - отметили в Минздраве.

В документе укажут следующую информацию: наименование организации здравоохранения, дату рождения человека, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат, как и наименование вакцины, заполняется на русском и английском языках.-0-

Фото с сайта Минздрава