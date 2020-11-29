ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 29 ноября 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:27 В Нигерии террористы убили фермеров В мире
17:43 В Беларуси наградят более 1,1 тыс. доноров крови Общество
17:31 Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти Спорт
17:17 Белорусские спортсменки Ирина Курочкина и Вероника Иванова поддержали обращение к общественности Спорт
16:47 В Пинске пьяный водитель сбил пешехода Происшествия
16:34 Сербия и Черногория взаимно выслали послов из-за исторического спора В мире
15:52 РЕПОРТАЖ о царственных зубрах-близнецах под Гомелем и их экзотических соседях Регионы
15:46 Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана В мире
15:23 Все станции минского метро открыты для пассажиров Регионы
15:14 В Бресте на мужчину упал электрощит Происшествия
14:53 Чехия с 3 декабря смягчит введенные из-за пандемии ограничения В мире
14:38 Футболисты "Урала" победили "Сочи" в матче чемпионата России Спорт
14:23 Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии Спорт
14:22 Гомельчанка застряла головой между перилами и лестницей: понадобилась помощь спасателей Происшествия
14:08 Умер сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Праус В мире
14:00 Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в финале турнира в Тунисе Спорт
13:43 Папа Римский впервые возвел в сан кардинала афроамериканца В мире
13:30 Пехтерева: при подготовке к детскому "Евровидению" больше всего запомнился день съемок клипа Культура
13:03 "Витэн" вышел в 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
12:21 Майку Тайсону и Рою Джонсу предложат провести повторный бой в Москве Спорт
12:01 Открыта станция метро "Площадь Якуба Коласа" Регионы
12:00 Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября Общество
11:35 В Беларуси выздоровели и выписаны 113 375 пациентов с COVID-19 Общество
11:25 Пять станций минского метро временно закрыты Регионы
11:15 Театр эстрады в декабре покажет три премьеры и новогодний голубой огонек Афиша
10:50 В России за сутки выявили 26 683 заразившихся коронавирусом В мире
10:20 Марши против закона о глобальной безопасности прошли в 70 городах Франции В мире
10:02 Британские эксперты назвали убедительными данные об эффективности вакцины "Спутник V" В мире
09:40 Сегодня состоится финал детского "Евровидения-2020" Культура
09:33 ФОТОФАКТ: Футболисты брестского "Динамо" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Общество
29 ноября 2020, 17:43

В Беларуси наградят более 1,1 тыс. доноров крови

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. доноров наградят во время республиканской акции "Ганарымся донарамi!". Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

Акция стартовала в РНПЦ 26 ноября. При содействии Белорусского общества Красного Креста в теплой и дружеской атмосфере прошло торжественное мероприятие по награждению доноров крови, ее компонентов знаками отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь".

Далее мероприятия по чествованию почетных доноров пройдут по всей Беларуси. Всего за время акции в Беларуси наградят более 1,1 тыс. доноров крови и ее компонентов. "Награждение знаком отличия - это признание государством благородного вклада в развитие донорства крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.

Основная цель республиканской акции - особо отметить тех доноров, которые внесли достойный вклад в развитие добровольного донорства и популяризацию донорства крови, ее компонентов.

Для присвоения почетного звания "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь" должно быть не менее 20 безвозмездных донаций крови (плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов - не менее 40) либо 40 возмездных донаций крови или 80 донаций компонентов крови.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 113 375 пациентов с COVID-19
Фото белорусского посольства в Кишиневе Коллекция белорусских изданий передана Национальной детской библиотеке в Молдове
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 111 455 пациентов с COVID-19
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: все пункты питания в учреждениях общего среднего образования работают в штатном режиме
Фото из архива Мокрый снег ожидается в Беларуси 29 ноября
Главное
Александр Лукашенко "Врачи делают большое дело" - Лукашенко посетил 6-ю городскую больницу Минска
Головченко рассказал об особенностях программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы
В Беларуси выздоровели и выписаны 113 375 пациентов с COVID-19
Мокрый снег и до -6°С ожидается в Беларуси 30 ноября
Топ-новости
Минздрав подтверждает: причиной отравления учащихся минской школы №61 стал стафилококк
Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог
РЕПОРТАЖ о царственных зубрах-близнецах под Гомелем и их экзотических соседях
Все станции минского метро открыты для пассажиров
Белорусские спортсменки Ирина Курочкина и Вероника Иванова поддержали обращение к общественности
В Беларуси наградят более 1,1 тыс. доноров крови
Пехтерева: при подготовке к детскому "Евровидению" больше всего запомнился день съемок клипа
Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира
В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта возможна временная приостановка движения
Футболисты солигорского "Шахтера" второй раз стали чемпионами Беларуси
Карпенко: все пункты питания в учреждениях общего среднего образования работают в штатном режиме
Белорусские юниорки завоевали три награды на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве
Состояние рабочего, которого извлекли из котлована в Минске, оценивается как средней степени тяжести
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.