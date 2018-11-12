12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены добиться снижения потребления табака среди населения до 24,5%. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В стране проводится активная работа по реализации Европейской стратегии профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. Речь идет о снижении влияния всех основных факторов риска неинфекционных заболеваний, один из которых - табакокурение. "Стоит задача снижения распространенности потребления табака среди лиц в возрасте от 18 до 69 лет до 24,5%. Эта цель может быть достигнута благодаря комплексу мер с учетом международного опыта и рекомендаций Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака", - говорится в сообщении.

Сейчас в Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения от 18 до 69 лет (STEPS-исследования, 2017 год), курит 29,6% населения. Девять из 10 курильщиков (91,5%) курят ежедневно. Доля тех, кто курит каждый день, среди мужчин с этой пагубной привычкой выше (94,4%), чем среди женщин (81,5%).

Средний возраст начала курения - 17,5 года. При этом курить начинают все раньше: в возрастной группе 18-29 лет средний возраст начала курения составил 16,4 года, что почти на 3 года раньше по сравнению с возрастом начала курения в группе 60-69 лет - 19,3 года.

Каждый третий курильщик (32,7%) пытался бросить курить в течение последних 12 месяцев.

В республике с 12 по 15 ноября проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция, инициированная Минздравом. 15 ноября пройдет Всемирный день некурения, который в этом году посвящен прежде всего профилактике онкологических заболеваний.-0-