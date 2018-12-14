В Беларуси не будут запрещать юрлицам и ИП торговать в интернете подержанными вещами

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будут запрещать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям торговать в интернете подержанными вещами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В октябре на общественное обсуждение выносился проект постановления Совмина, который предусматривает изменения и дополнения в правила продажи товаров при розничной торговле по образцам. Тогда по инициативе "Беллегпрома" предлагалось ввести запрет на онлайн-торговлю подержанными вещами для юрлиц и ИП.

"С учетом общественного обсуждения было решено отказаться от введения этого запрета", - пояснили в МАРТ.

С доработанным проектом постановления Совмина можно ознакомиться на сайте МАРТ. Замечания и предложения можно направлять до 21 декабря на электронный адрес i.shpak@mart.gov.by.-0-