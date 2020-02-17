В Беларуси нет необходимости в широком применении масок - Минздрав

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет необходимости в широком применении масок, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Маски есть. Наша промышленность выпускает около 60 тыс. масок в день. Они отгружаются в систему фармации и медтехники. Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск марлевых масок многоразовых. Мы до конца февраля получим еще 1 млн 600 масок по внешним контактам. Плюс у нас есть договоренность, что в случае необходимости будет поставлено еще несколько миллионов масок, - сказал Владимир Караник. - Но на сегодняшний момент необходимости в широком применении масок нет".

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