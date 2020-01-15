В Беларуси неуклонно снижается количество пожаров из-за пиротехники - МЧС

15 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. В Беларуси неуклонно снижается количество пожаров из-за пиротехники. Этому способствует профилактическая работа с населением, сообщил сегодня журналистам официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество пожаров из-за пиротехники который год неуклонно снижается, - отметил Виталий Новицкий. - За минувшие новогодние праздники не произошло ни одного. Этому предшествовала большая работа. Например, в декабре прошла акция "Безопасный Новый год", во время которой людям раздали листовки с правилами использования пиротехники".

Спасательное ведомство вместе с МВД контролирует, как продавцы пиротехники соблюдают законодательство. В этом сезоне нарушений в части сертификации продукции, несоответствия ее техническим регламентам ТС/ЕАЭС выявлено не было. В МЧС считают, что наличие на рынке качественной пиротехники способствовало снижению числа травм. В большинстве случаев их причиной был человеческий фактор. Всего за новогодние праздники пострадали 60 человек, из них 22 ребенка.

К типичным зимним травмам относятся холодовые и гололедные. Что касается последних, то по статистике чаще встречаются ушибы и переломы. "Среди людей трудоспособного возраста травматизм выше. На их долю приходится около 63% случаев", - проинформировал травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич.-0-