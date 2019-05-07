7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ночью 8 мая местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны временами дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами заморозки от нуля до минус 3. Днем ожидается от 11 до 17 градусов выше нуля, по востоку Беларуси воздух прогреется до 10 градусов.-0-