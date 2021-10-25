25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обучается около 27 тыс. иностранных студентов, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в сфере высшего образования соблюдается разумный баланс интересов. И экспорт образовательных услуг, несмотря на его важность, является не самым главным показателем, который с нашей точки зрения характеризует качество образования. Тем не менее на протяжении большого количества лет мы наблюдаем устойчивый рост количества иностранных граждан, которые получают высшее образование у нас в стране. И сегодня эта цифра уже составляет вместе с обучающимися на подготовительных факультетах вузов порядка 27 тыс.", - рассказал Сергей Касперович.

Что касается профиля, то традиционно у иностранцев востребованы медицинские специальности. "Все четыре медицинских вуза достаточно плотно укомплектованы иностранными обучающимися. Технические специальности - во всех наших технических вузах без исключения. Педагогические специальности востребованы гражданами постсоветского пространства, а также Китая. Специальности в области культуры и искусств, в частности, у граждан Китая. Конечно, не следует забывать и об IT-специальностях - иностранные обучающиеся активно выбирают данный профиль подготовки. Востребованы также экономические специальности и в области права", - отметил начальник главного управления.-0-