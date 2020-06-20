В Беларуси ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в шести зонах рекреации, которые находятся в Гомельской области. Это касается пляжей "Роповский", "Каскад-1" по улице П.Бровки, "Волотовской", "Прудковский", "Озерный" в Гомеле, городского пляжа на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" КЖУП "Уником" в Жлобинском районе.

Ограничено купание детей и взрослых в четырех зонах рекреации, все они - в Могилевской области. Речь идет о пляже на Днепре в Могилеве, зоне рекреации на Днепре в деревне Полыковичи и пруде в деревне Вильчицы Могилевского района, а также городском пляже по улице Верхнеяловская в Чаусах.

Запрещено купание в двух зонах рекреации: на Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве.

Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке, для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду. А людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от посещения таких мест.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 12 по 18 июня провели обследования 324 зон рекреации. На 35 (10,8%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.

По результатам оценки зон рекреации выдано 26 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 20 писем в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 719 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 30 (4,2%) - по санитарно-химическим показателям, 13 (1,8%) - по микробиологическим.-0-