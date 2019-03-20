В Беларуси определены порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок и размеры возмещения расходов, гарантии и компенсации при служебных командировках определены постановлением Совета Министров Беларуси от 19 марта 2019 года №176, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Речь идет о служебных командировках работников, военнослужащих (за исключением проходящих военную службу), сотрудников военизированных организаций, имеющих специальные звания, в пределах Беларуси и за границу, а также при направлении за границу на обучение (стажировку, семинар, конференцию и другие мероприятия, связанные с повышением квалификации).

В случае направления работника в командировку на основании приглашения в приказе (распоряжении, постановлении) нанимателя указываются условия командирования работника согласно соответствующему приглашению с учетом обязательств принимающей стороны. При этом наниматель может устанавливать задание на командировку и определять срок и порядок подготовки письменного отчета о выполнении задания, если иное не установлено законодательством.

Основанием для расчета и выплаты денежных средств является приказ (распоряжение, постановление) нанимателя о направлении работника в командировку. Также наниматель обязан выдать командированному работнику аванс и обеспечить наличие денежных средств на счете, к которому выдана банковская платежная карточка, в белорусских рублях и (или) иностранной валюте, возместить другие расходы.

По желанию командированного работника наниматель обязан ознакомить его с расчетом выданного аванса, а также с порядком составления отчета о расходовании аванса, при этом окончательный расчет должен быть произведен не позднее 30 календарных дней с даты представления отчета о расходовании аванса.

В случае временной нетрудоспособности командированного работника в месте командировки ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении), по проезду к месту командировки и обратно. Выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению служебного задания или вернуться из командировки.

Срок пребывания в командировке может быть продлен после окончания временной нетрудоспособности командированного работника.

Документ принят в соответствии с Трудовым кодексом Беларуси и нацелен на комплексное регулирование вопросов направления работников в служебные командировки.

Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-