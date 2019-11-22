В Беларуси от гриппа уже привито 38% населения

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа, уже привито примерно 38%. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

"К концу ноября, как мы рассчитываем, закончится активная фаза. Стоит задача сделать профилактические прививки против гриппа как минимум 40% населения. Вакцинация в этом году идет очень активно. На вчерашний день привито чуть более 38% населения, или более 3,5 млн человек", - рассказала Вероника Высоцкая. Она добавила, что вакцина во всех соответствующих учреждениях есть в достаточном количестве. Специалист объяснила и причины более поздней поставки некоторых вакцин в этом году. "В этом сезоне ВОЗ на месяц позже объявила рекомендуемый штаммовый состав вакцин. А для производства нужно минимум 6 месяцев. Поэтому поставка происходит чуть позже. Но, исходя из эпидемиологической ситуации, мы можем проводить прививки и в начале декабря", - сказала она.

С 2012 года вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок Беларуси и проводится на бесплатной основе некоторым группам населения. В их числе дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, старше 65 лет, беременные, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. За счет средств местных бюджетов бесплатно вакцинируются школьники, другие дети, посещающие организованные коллективы, студенты.

Группы риска бесплатно прививают вакциной "Гриппол плюс" (Россия). Предприятия могут сами выбрать, какую вакцину они будут закупать для вакцинации своих сотрудников. Кроме названной, зарегистрированы "Ваксигрип" (Франция), "Инфлювак" (Нидерланды), а также четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция), которая уже появилась в отдельных медицинских центрах. К слову, Минздравом прорабатывается вопрос о том, чтобы закупать данную вакцину за счет бюджета, но произойдет ли это уже к следующему эпидемическому сезону, зависит от многих факторов, пояснила Вероника Высоцкая.

Иммунитет после прививки появляется в течение 10 дней, иногда быстрее, и сохраняет свое действие от 6 месяцев до года. Поэтому прививки против гриппа нужно делать ежегодно. Тем более что состав вакцин каждый раз меняется в зависимости от прогнозируемых активных штаммов вируса.

Медики отмечают, что профилактика на уровне 40% привитых от гриппа - это необходимый минимум. Для формирования коллективного иммунитета, который не даст распространиться заболеванию, нужно, чтобы из 100 человек 80 были привиты, сказал профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок.

"Заболеваемость гриппом среди привитых в прошлом сезоне была почти в 13 раз ниже, чем среди непривитых, 98% людей с лабораторно подтвержденным гриппом в прошлом году не были привиты, - привела статистику Вероника Высоцкая. - В целом показатель прошлого года был 16,8 на 100 тыс. населения. Это очень мало".-0-

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