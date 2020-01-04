В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

"Случаи респираторных заболеваний ассоциированы с циркуляцией негриппозных респираторных вирусов (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов), а также возбудителей бактериальной этиологии, что ожидаемо для текущего периода заболеваемости ОРИ и гриппом", - проинформировали в Минздраве, ссылаясь на результаты лабораторных исследований.

В министерстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРИ и гриппом находится на постоянном контроле.

По данным ВОЗ, в странах Северного полушария, в том числе Европейского региона, регистрируется нарастание активности вирусов гриппа. "Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составляет 21,2%, где, главным образом, преобладают вирусы гриппа типа А", - уточнили в Минздраве. В России отмечается в целом низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРИ, циркулируют в основном респираторные вирусы негриппозной этиологии. На долю гриппа в общей структуре положительных находок приходится 5,2%.-0-