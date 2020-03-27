В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности - Петришенко

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, в январе - феврале 2020 года снизилось на 17,8%, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целенаправленный межведомственный подход в организации профилактической работы с несовершеннолетними позволил по итогам января - февраля 2020 года снизить число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием. Количество таких преступлений уменьшилось на 17,8% - с 241 до 198", - отметил Игорь Петришенко.

В 2019 году наблюдался рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием. При этом удалось не допустить увеличения количества особо опасных преступлений.

Одним из факторов, которые позволили исправить ситуацию с преступностью в начале нынешнего года, Игорь Петришенко назвал эффективную совместную работу учреждений образования и здравоохранения по комплексной реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкоголь. "Сокращается число подростков, совершающих преступления в состоянии алкогольного опьянения. Значит, принятое Советом Министров постановление о проведении комплексной реабилитации дает положительный результат", - констатировал вице-премьер.

В то же время, по мнению Игоря Петришенко, несмотря на положительные тенденции, профилактическая работа среди несовершеннолетних, методы реабилитации подростков с криминальным прошлым требуют дальнейшего совершенствования.

Координирующую роль в вопросах профилактики занимают комиссии по делам несовершеннолетних. Игорь Петришенко предложил обсудить изменения в действующее Положение о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. "Назрела необходимость расширить меры профилактического характера, принимаемые комиссиями. Необходимо актуализировать функции и обязанности заместителя председателя и членов комиссии. Комиссия - это орган, который необходимо укрепить кадрами на профессиональной основе", - пояснил вице-премьер.

Сейчас комиссии координируют работу по предупреждению преступности несовершеннолетних, по реализации декрета №18. Помимо этого комиссии ведут административный процесс в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом. "От профилактических бесед с несовершеннолетними на заседании комиссии во многом зависит, пойдет ли повторно на противоправные действия этот подросток", - заметил Игорь Петришенко.

Он также остановился на поддержании правопорядка и соблюдении санитарно-эпидемиологического режима во время предстоящих каникул. "Задача состоит и в том, чтобы тщательно продумать занятость детей во время каникул и обязательно в полной мере обеспечить соблюдение мер безопасности", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-

Фото Рамиля Насибулина