В Беларуси отмечают снижение количества представляемых на техосмотр авто

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечают снижение количества транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Такая информация размещена на сайте УП "Белтехосмотр", сообщает БЕЛТА.

"За 11 месяцев текущего года выдано 674 568 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 36,8% меньше аналогичного показателя за январь-ноябрь 2019 года", - рассказали на предприятии. Для сравнения, в 2015 году было выдано 1 705 640 разрешений. С тех пор каждый год происходило снижение их количества.

В УП "Белтехосмотр" отметили, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 закона "О дорожном движении".

Кроме того, согласно ПДД, утвержденным указом от 28 ноября 2005 года №551, водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем техосмотр и процедуру выдачи разрешения на допуск.-0-